Attacco hacker ad emittenti russe | in onda le sirene dell’allarme aereo

(Di martedì 28 febbraio 2023) Diversetelevisive e radiofonichesono state oggetto di attacchi informatici della durata di una decina di minuti durante i quali al posto dei normali programmi ad andare inè stato il suono delle. La notizia dell’informatico è stata confermata su Telegram dal ministero per le emergenze di Mosca che ha immediatamente dichiarato l’allarme – accompagnato dall’invito a mettersi immediatamente al riparo nelle regioni di Mosca, San Pietroburgo, Sverdlovsk e Belgorod – falso e non corrispondente e verità. Non è la prima volta che lesono bersaglio di uninformatico di questo tipo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Nel frattempo diverse emittenti televisive e radiofoniche russe sono state oggetto di attacchi informatici della durata di una decina di minuti. In qquesto lasso di tempo, al posto dei normali programmi ad andare in onda è stato il suono delle sirene dell'allarme aereo. La Russia "non vede al momento alcun prerequisito per risolvere la situazione intorno all'Ucraina in una direzione pacifica, il che rende necessaria la prosecuzione di un'operazione militare speciale".

L'aeroporto di San Pietroburgo ha sospeso tutti i voli dopo le notizie diffuse da alcuni media russi dell'avvistamento di un oggetto misterioso nei cieli. Caccia in volo per accertamenti. Diverse emittenti televisive e radiofoniche russe sono state oggetto di attacchi informatici della durata di una decina di minuti.