Atripalda | nasce il distretto diffuso del commercio

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – E’ stato sottoscritto l’accordo di partenariato per la formazione deldeltra i comuni– capofila – Candida, Montefredane, Parolise, Pratola Serra, Salza Irpina, San Mango Sul Calore, Manocalzati e Sorbo Serpico. Inizia così l’iter che porterà al riconoscimento delcommerciale, ovvero lo strumento necessario per attingere ai fondi regionali per il sostegno alle attività economiche, il cui termine è fissato al 30 giugno. “Il beneficio concreto è quello di attingere a questi finanziamenti, circa cinque milioni di euro – spiega la delegata alGianna Parziale – Per poi farli ricadere sul nostro territorio. Rappresenta per noi un nuovo inizio, quindi, la possibilità ...

... l'accordo di partenariato aperto per la partecipazione alla formazione e al riconoscimento del distretto diffuso del commercio (DDC), tra i comuni di(capofila), Candida, Montefredane, ...

Commercio in crisi, è di queste ore il rapporto di Confcommercio Avellino che riporta i numeri del drammatico calo ad Avellino di negozi, e dove si passa da 862 attività del 2012 ai 711 del 2022.