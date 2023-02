ATP Santiago 2023, esordio negativo per Fognini: Etcheverry passa in due set (Di martedì 28 febbraio 2023) esordio negativo per Fabio Fognini nell’ATP 250 di Santiago: il campione 2019 del Masters 1000 di Monte-Carlo , che tanto bene aveva giocato a Rio (una vittoria e poi gran lotta con Alcaraz in ottavi di finale) si è mostrato in una pessima versione e ha ceduto contro Tomas Martin Etcheverry con il punteggio finale di 6-1 7-6. Dopo un brutto primo set, l’italiano ha alzato leggermente il proprio livello – e tanto è bastato per giungere al tiebreak e procurarsi anche due set point -, ma alla fine non c’è stato nulla da fare contro un avversario decisamente più sul pezzo. Il primo set è davvero un disastro da parte di Fognini, che non è riuscito a tenere il servizio nemmeno una volta su tre turni di battuta. Finito subito sotto 2-0, l’azzurro ha piazzato il controbreak della reazione ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023)per Fabionell’ATP 250 di: il campione 2019 del Masters 1000 di Monte-Carlo , che tanto bene aveva giocato a Rio (una vittoria e poi gran lotta con Alcaraz in ottavi di finale) si è mostrato in una pessima versione e ha ceduto contro Tomas Martincon il punteggio finale di 6-1 7-6. Dopo un brutto primo set, l’italiano ha alzato leggermente il proprio livello – e tanto è bastato per giungere al tiebreak e procurarsi anche due set point -, ma alla fine non c’è stato nulla da fare contro un avversario decisamente più sul pezzo. Il primo set è davvero un disastro da parte di, che non è riuscito a tenere il servizio nemmeno una volta su tre turni di battuta. Finito subito sotto 2-0, l’azzurro ha piazzato il controbreak della reazione ...

