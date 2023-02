Atp Santiago 2023, Bonadio ottiene la prima vittoria nel circuito maggiore: battuto Galan (Di martedì 28 febbraio 2023) Prosegue la marcia di Riccardo Bonadio che all’Atp di Santiago, alla sua prima esperienza in un tabellone principale del circuito maggiore, batte in due set 6-5 7-6(5) il colombiano Daniel Elhai Galan, n.83 del ranking. Un successo solido, confezionato in un’ora e quarantotto minuti, sulla terra rossa di Santiago del Cile che proietta il 29enne azzurro al secondo turno, dove dovrà vedersela contro il vincente del confronto tra il serbo Laslo Djere, n.55 del ranking e sesto favorito del seeding, ed il portoghese Joao Sousa. Per Bonadio il biglietto da visita è di quelli giusti, con una sola palla break concessa. Nel primo set l’azzurro strappa il servizio nel terzo gioco (2-1) alla seconda chance e difende il break di vantaggio, per poi allungare nel ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Prosegue la marcia di Riccardoche all’Atp di, alla suaesperienza in un tabellone principale del, batte in due set 6-5 7-6(5) il colombiano Daniel Elhai, n.83 del ranking. Un successo solido, confezionato in un’ora e quarantotto minuti, sulla terra rossa didel Cile che proietta il 29enne azzurro al secondo turno, dove dovrà vedersela contro il vincente del confronto tra il serbo Laslo Djere, n.55 del ranking e sesto favorito del seeding, ed il portoghese Joao Sousa. Peril biglietto da visita è di quelli giusti, con una sola palla break concessa. Nel primo set l’azzurro strappa il servizio nel terzo gioco (2-1) alla seconda chance e difende il break di vantaggio, per poi allungare nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livetennisit : ATP 500 Dubai e Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo sei azzurri (LIVE) - sportface2016 : #AtpSantiago, #Bonadio ottiene la prima vittoria nel circuito maggiore: battuto #Galan - infoitsport : ATP Santiago 2023: Musetti prima testa di serie, debutti possibili per Cecchinato e Fognini - infoitsport : Santiago: Musetti è il n.1, primo main draw ATP per Bonadio - infoitsport : Tennis, ATP Santiago 2023: Riccardo Bonadio si qualifica per il tabellone principale -