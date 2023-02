Atp Dubai 2023: montepremi e prize money con Sonego (Di martedì 28 febbraio 2023) Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 500 di Dubai 2023, evento in programma dal 27 febbraio al 4 marzo nella città emiratina. Spicca il ritorno in campo di Novak Djokovic, al primo torneo dopo la fantastica trasferta australiana con i successi ad Adelaide e Melbourne. Il serbo è ovviamente il primo favorito del seeding, seguito da Andrey Rublev e Daniil Medvedev. Per quanto riguarda gli azzurri, l’unico ammesso direttamente al tabellone principale è stato Lorenzo Sonego. Tuttavia, dopo le qualificazioni, la dea bendata ha sorriso a Matteo Arnaldi, ripescato come lucky loser. COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE Il montepremi totale del torneo è di €2.700.000, con il vincitore che si aggiudicherà anche 500 punti molto utili per il ranking. Di seguito la ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Iled ildel torneo ATP 500 di, evento in programma dal 27 febbraio al 4 marzo nella città emiratina. Spicca il ritorno in campo di Novak Djokovic, al primo torneo dopo la fantastica trasferta australiana con i successi ad Adelaide e Melbourne. Il serbo è ovviamente il primo favorito del seeding, seguito da Andrey Rublev e Daniil Medvedev. Per quanto riguarda gli azzurri, l’unico ammesso direttamente al tabellone principale è stato Lorenzo. Tuttavia, dopo le qualificazioni, la dea bendata ha sorriso a Matteo Arnaldi, ripescato come lucky loser. COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE Iltotale del torneo è di €2.700.000, con il vincitore che si aggiudicherà anche 500 punti molto utili per il ranking. Di seguito la ...

