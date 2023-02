Atp Dubai 2023 | Medvedev batte un buon Arnaldi | Passaro sconfitto da Ymer

(Di martedì 28 febbraio 2023) Disco rosso per Matteoe Francesconel primo turno del torneo Atp 500 di(cemento outdoor). Entrambi gli azzurri erano stati ripescati come lucky loser (erano stati sconfitti al turno decisivo delle qualificazioni) e nulla hanno potuto, rispettivamente, contro il russo Daniile contro lo svedese Mikael. COPERTURA TV MONTEPREMI IL TABELLONE AGGIORNATO BELLA FIGURAMatteoha giocato unaa partita sul campo centrale di. A tratti anche entusiasmante. Ma dall’altro lato della rete ha trovato uno dei più forti giocatori del pianeta ovvero il russo Daniil, testa di serie numero tre del torneo. Sin dai primi scambi l’azzurro è riuscito a tenere testa al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #AtpDubai: #Medvedev batte un buon #Arnaldi, #Passaro sconfitto da #Ymer - federtennis : #ATP 500 di Dubai: termina al 1° turno il percorso di Matteo #Arnaldi, fermato dalla testa di serie n°3 Medvedev co… - TV7Benevento : Tennis: Atp Dubai, Passaro fuori al primo turno - - sportface2016 : Comincia la sfida tra Matteo #Arnaldi e Daniil #Medvedev: segui il LIVE #AtpDubai - OA_Sport : ATP Dubai 2023, Francesco Passaro travolto da Mikael Ymer al primo turno - -

Francesco Passaro esce di scena al primo turno del torneo500 di(cemento, montepremi 2.855.495 dollari). L'azzurro, numero 110 del mondo, cede allo svedese Mikael Ymer, numero 59 del ranking, con il punteggio di 6 - 2, 6 - 3 in un'ora e sette ......turno nel "Duty Free Tennis Championships" (500 - montepremi 2.855.495 dollari) che si sta disputando sul cemento di, negli Emirati Arabi Uniti. Il 22enne tennista perugino, n. 110e in ...Si ferma al primo turno l'avventura di Francesco Passaro all'500 di. Ripescato in tabellone come lucky loser, il 22enne perugino ha perso contro Mikael Ymer , n. 59 al mondo: 6 - 2 6 - 3 il punteggio finale in poco più di un'ora. Una partita molto ...

Andy Murray e Benjamin Bonzi si ritirano dall’ATP 500 di Dubai. Ripescati Passaro e Arnaldi Ubitennis

Dura 67 minuti l’esperienza a Dubai di Francesco Passaro. L’azzurro, che ha avuto accesso al tabellone principale come lucky loser, non ha avuto la minima chance con lo svedese Mikael Ymer, numero 59 ...Non sono mancate le sorprese nel secondo giorno dedicato ai match valevoli per il primo turno del torneo ATP 500 di Dubai, dove nella mattinata italiana di martedì 28 febbraio è andato di scena il Day ...