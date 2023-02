ATP Dubai 2023 | Matteo Arnaldi cede in maniera onorevole al russo Daniil Medvedev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ubitennis : ATP Dubai: niente da fare per Arnaldi e Passaro, battuti da Medvedev e Ymer - TV7Benevento : Tennis: Atp Dubai, Arnaldi ko al primo turno contro Medvedev - - livetennisit : ATP Dubai: Medvedev supera in due set un ottimo Arnaldi - Ubitennis : ATP Dubai, Malek Jaziri dice addio al tennis: “Sognavo la top 100 e sono riuscito ad essere un top 50. Solamente co… - theshieldofspo1 : Medvedev sconfigge Arnaldi e vola agli ottavi! #TSOS // #Medvedev // #ATP // #Dubai -

... hanno determinato la sconfitta del sanremese Matteo Arnaldi, uscito nel primo turno delTennis Championship. Per Arnaldi era l'esordio in un torneo500. Che colpi Arnaldi, passanti in ...Fuori, ma a testa alta. Matteo Arnaldi saluta così l'500 didopo un ottimo match contro Daniil Medvedev . Al primo incontro in carriera con un top 10, il 22enne ligure ha perso con il punteggio di 6 - 4, 6 - 2 in un'ora e mezza minuti di gioco ...Disco rosso per Matteo Arnaldi e Francesco Passaro nel primo turno del torneo500 di(cemento outdoor). Entrambi gli azzurri erano stati ripescati come lucky loser (erano stati sconfitti al turno decisivo delle qualificazioni) e nulla hanno potuto, rispettivamente, ...

Andy Murray e Benjamin Bonzi si ritirano dall’ATP 500 di Dubai. Ripescati Passaro e Arnaldi Ubitennis

Lucky losers Yuki Bhambri and Saketh Myneni beat Marcelo Melo and Alexnader Zverev 6-3, 7-5 in the doubles pre-quarterfinals of the $3,020,535 ATP tennis tournament in Dubai on Tu ...Dura 67 minuti l’esperienza a Dubai di Francesco Passaro. L’azzurro, che ha avuto accesso al tabellone principale come lucky loser, non ha avuto la minima chance con lo svedese Mikael Ymer, numero 59 ...