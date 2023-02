ATP Dubai 2023: Djokovic, che brivido con Machac! Out Passaro e Arnaldi nel giorno dei ritiri (Di martedì 28 febbraio 2023) Giornata molto particolare, quella andata in scena oggi a Dubai per l’ATP 500: sono infatti scesi in campo molti dei grandi protagonisti, ma soprattutto ci sono stati numerosissimi brividi. Andiamo a scoprire cos’è accaduto sui campi ormai tradizionalmente del circuito maggiore. Resta solo uno l’italiano in gara, Lorenzo Sonego, dal momento che Matteo Arnaldi perde (ma con valido onore) contro il russo Daniil Medvedev, numero 3 del seeding, e Francesco Passaro soffre particolarmente lo svedese Mikael Ymer. Di certo Novak Djokovic non si aspettava di dover debuttare con tanta fatica contro il ceco Tomas Machac, eppure l’avversario, passato dalle qualificazioni, gli riesce a dare filo da torcere fin quasi alla fine, recuperando anche un break di svantaggio nel terzo set. 6-3 3-6 7-6(1) il finale, ma al serbo servirà un ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Giornata molto particolare, quella andata in scena oggi aper l’ATP 500: sono infatti scesi in campo molti dei grandi protagonisti, ma soprattutto ci sono stati numerosissimi brividi. Andiamo a scoprire cos’è accaduto sui campi ormai tradizionalmente del circuito maggiore. Resta solo uno l’italiano in gara, Lorenzo Sonego, dal momento che Matteoperde (ma con valido onore) contro il russo Daniil Medvedev, numero 3 del seeding, e Francescosoffre particolarmente lo svedese Mikael Ymer. Di certo Novaknon si aspettava di dover debuttare con tanta fatica contro il ceco Tomas Machac, eppure l’avversario, passato dalle qualificazioni, gli riesce a dare filo da torcere fin quasi alla fine, recuperando anche un break di svantaggio nel terzo set. 6-3 3-6 7-6(1) il finale, ma al serbo servirà un ...

