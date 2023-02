Atp di Dubai, Djokovic vince a fatica ma supera il primo turno di gare (Di martedì 28 febbraio 2023) Novak Djokovic è tornato in campo a un mese dal successo negli Open d’Australia, e dopo aver superato i problemi alla coscia sinistra, e lo ha fatto nel primo turno del torneo Atp a Dubai, battendo per 6-3 3-6 7-6 il ceco Thomas Machac, n.130 del mondo che era passato attraverso le qualificazioni. Il n.1 del ranking ha ‘brekkato’ due volte il suo rivale, concedendone uno e ha vinto il primo set in 37 minuti. Poi Djokovic ha avuto un calo e ha perso il primo servizio del secondo set, mentre Machac ha dato l’impressione di sbloccarsi giocando senza timori reverenziali e vincendo il set in 42 minuti. Nel terzo e decisivo ‘capitolo’ del match ‘Djoko’ ha faticato ma alla fine, complice anche un problema del ceco al polso ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 febbraio 2023) Novakè tornato in campo a un mese dal successo negli Open d’Australia, e dopo averto i problemi alla coscia sinistra, e lo ha fatto neldel torneo Atp a, battendo per 6-3 3-6 7-6 il ceco Thomas Machac, n.130 del mondo che era passato attraverso le qualificazioni. Il n.1 del ranking ha ‘brekkato’ due volte il suo rivale, concedendone uno e ha vinto ilset in 37 minuti. Poiha avuto un calo e ha perso ilservizio del secondo set, mentre Machac ha dato l’impressione di sbloccarsi giocando senza timori reverenziali endo il set in 42 minuti. Nel terzo e decisivo ‘capitolo’ del match ‘Djoko’ hato ma alla fine, complice anche un problema del ceco al polso ...

