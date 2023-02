ATP Acapulco 2023: chi è l’avversario di Matteo Berrettini al primo turno. Non ci sono precedenti (Di martedì 28 febbraio 2023) Matteo Berrettini affronterà Alex Molcan nel primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco (l’appuntamento è per questa notte, alle ore 01.00 italiane di mercoledì 1° marzo). Il 26enne tennista italiano rientrerà in campo a un mese e mezzo di distanza dalla sconfitta rimediata al primo turno degli Australian Open contro Andy Murray, l’obiettivo è quello di tornare al successo e di iniziare la risalita, dopo essere scivolato al 24mo posto del ranking ATP. Il romano partirà con tutti i favori del pronostico contro lo slovacco, attuale numero 57 al mondo e di un anno più giovane rispetto al nostro portacolori. Matteo Berrettini, che in carriera ha vinto sette tornei e messo da parte 10,9 milioni di dollari di premi, dovrà stare molto attento ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023)affronterà Alex Molcan neldel torneo ATP 500 di(l’appuntamento è per questa notte, alle ore 01.00 italiane di mercoledì 1° marzo). Il 26enne tennista italiano rientrerà in campo a un mese e mezzo di distanza dalla sconfitta rimediata aldegli Australian Open contro Andy Murray, l’obiettivo è quello di tornare al successo e di iniziare la risalita, dopo essere scivolato al 24mo posto del ranking ATP. Il romano partirà con tutti i favori del pronostico contro lo slovacco, attuale numero 57 al mondo e di un anno più giovane rispetto al nostro portacolori., che in carriera ha vinto sette tornei e messo da parte 10,9 milioni di dollari di premi, dovrà stare molto attento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : ATP Acapulco 2023: chi è l’avversario di Matteo Berrettini al primo turno. Non ci sono precedenti - - zazoomblog : Jacopo Berrettini-Otte stanotte in tv: orario canale e diretta streaming Atp Acapulco 2023 - #Jacopo #Berrettini-Ot… - OA_Sport : Berrettini-Molcan, ATP 500 Acapulco 2023: programma, orario, tv e streaming. L’azzurro torna in campo! - - T_B_Tennis : RT @T_B_Tennis: ?? ATP Acapulco ?? Norrie VS Mannarino ?? Mannarino - 2.95 ???? si tu suis! #TeamParieur - Joseg_mat : ATP Acapulco ?????? ?????? Holger Rune -125 2u?? -