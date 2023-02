ATP Acapulco 2023, Casper Ruud con fatica e Taylor Fritz agli ottavi di finale. Rune batte Shelton (Di martedì 28 febbraio 2023) Calato il sipario su questa giornata di incontri dell’ATP500 di Acapulco, in Messico. Sul cemento centro-americano, tanti match interessanti sono andati in scena e vale la pena raccontare quanto accaduto. Ad aprire il programma è stato Taylor Fritz. Il californiano, neo n.5 del mondo, si è imposto nel derby statunitense contro John Isner (n.38 ATP) per 3-6 6-3 6-4. Fritz approda agli ottavi di finale e la sfida sarà di quelle molto interessanti contro Denis Shapovalov. Il canadese (n.30 del ranking) ha sconfitto per 6-7 (4) 6-0 7-5 il serbo Miomir Kecmanovic (n.31 ATP). Vittoria nella partita più interessante di giornata di Holger Rune (n.10 del ranking) contro l’americano Ben Shelton (n.41 del ranking). Il danese, reduce da un ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Calato il sipario su questa giornata di incontri dell’ATP500 di, in Messico. Sul cemento centro-americano, tanti match interessanti sono andati in scena e vale la pena raccontare quanto accaduto. Ad aprire il programma è stato. Il californiano, neo n.5 del mondo, si è imposto nel derby statunitense contro John Isner (n.38 ATP) per 3-6 6-3 6-4.approdadie la sfida sarà di quelle molto interessanti contro Denis Shapovalov. Il canadese (n.30 del ranking) ha sconfitto per 6-7 (4) 6-0 7-5 il serbo Miomir Kecmanovic (n.31 ATP). Vittoria nella partita più interessante di giornata di Holger(n.10 del ranking) contro l’americano Ben(n.41 del ranking). Il danese, reduce da un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : ATP Acapulco 2023, Casper Ruud con fatica e Taylor Fritz agli ottavi di finale. Rune batte Shelton - - livetennisit : ATP 500 Dubai e Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo sei azzurri (LIVE) - OA_Sport : ATP Acapulco 2023: chi è l’avversario di Matteo Berrettini al primo turno. Non ci sono precedenti - - zazoomblog : Jacopo Berrettini-Otte stanotte in tv: orario canale e diretta streaming Atp Acapulco 2023 - #Jacopo #Berrettini-Ot… - OA_Sport : Berrettini-Molcan, ATP 500 Acapulco 2023: programma, orario, tv e streaming. L’azzurro torna in campo! - -