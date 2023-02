ATP Acapulco 2023: Carlos Alcaraz e Cameron Norrie danno forfait in Messico (Di martedì 28 febbraio 2023) Quasi scontato il destino per l’uno, discorso simile per l’altro. Carlos Alcaraz e Cameron Norrie, usciti malconci dalla finale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro, danno forfait all’evento di omologa categoria di Acapulco, in Messico, nel quale avrebbero dovuto iniziare a giocare questa notte. In particolare, il murciano spiega direttamente sui social le proprie ragioni: “Sfortunatamente non potrò giocare ad Acapulco. Ho uno stiramento di primo grado al bicipite femorale destro che mi terrà fuori per diversi giorni, secondo i test che abbiamo fatto questa mattina. Sono molto dispiaciuto di non poter competere qui, ma ora è tempo di pensare al recupero e ad essere pronto il prima possibile. Spero di rivedervi presto“. ATP Dubai ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Quasi scontato il destino per l’uno, discorso simile per l’altro., usciti malconci dalla finale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro,all’evento di omologa categoria di, in, nel quale avrebbero dovuto iniziare a giocare questa notte. In particolare, il murciano spiega direttamente sui social le proprie ragioni: “Sfortunatamente non potrò giocare ad. Ho uno stiramento di primo grado al bicipite femorale destro che mi terrà fuori per diversi giorni, secondo i test che abbiamo fatto questa mattina. Sono molto dispiaciuto di non poter competere qui, ma ora è tempo di pensare al recupero e ad essere pronto il prima possibile. Spero di rivedervi presto“. ATP Dubai ...

