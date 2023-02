Atletica | La Torre | “Istanbul tappa importante verso le Olimpiadi Jacobs? Ha il coltello tra i denti”

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il Direttore Tecnico Antonio Laha parlato poco prima di partire in direzione Turchia, dove si disputeranno gli Europei diIndoor. “È la manifestazione giusta, che non mette subito i nostri atleti di fronte al mondo ma che permette di esprimere le loro potenzialità. Passiamo dai 44 atleti convocati due anni fa a Torun ai 49 di, un aumento fisiologico, che in parte rispecchia quanto la nostra, dopo ledi Tokyo, si sia allargata oltre le sue punte”. “Concependo il 2023 e il 2024 come un blocco unico che ci porta alledi Parigi – ha aggiunto La-,sarà un filtroi Mondiali di Budapest dell’estate e un altro passaggioin funzione dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Robypennny : RT @Agenzia_Ansa: Cinquanta atleti, 26 uomini e 24 donne, sono stati convocati dal direttore tecnico delle squadre nazionali, Antonio La To… - ClaudiaBruno00 : RT @Agenzia_Ansa: Cinquanta atleti, 26 uomini e 24 donne, sono stati convocati dal direttore tecnico delle squadre nazionali, Antonio La To… - Agenzia_Ansa : Cinquanta atleti, 26 uomini e 24 donne, sono stati convocati dal direttore tecnico delle squadre nazionali, Antonio… -

Dal suo ufficio al 44° piano dellaAllianz, nel cuore nuovo della City Life milanese, Varnier ... Quali sport ha praticato "leggera, per molti anni, a Verona, con la Bentegodi. Facevo i ...I più veloci nella 18 km sono stati Leonardo Grilli (Umbertide) e Silvia Gaffi (SSD Runner ... Suggestive le partenze delle tre gare e della passeggiata di 13 km sotto ladel Mangia e il ...Quinta chiamata in azzurro, con la squadra assoluta, per Eleonora Marchiando che è stata selezionata per la staffetta 4x400 dal direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio Laper gli europei indoor di Istanbul in programma da giovedì 2 a domenica 5 marzo. Sulla base dei tempi conseguiti domenica nella finale dei campionati italiani indoor dei 400: Ayomide Folorunso (...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Il DT azzurro traccia i temi della spedizione agli Euroindoor: “Qui per capire chi può ambire all’atletica d’élite. Jacobs Vuole ribadire che il ‘king’ è sempre lui” Quale miglior occasione per fare ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...