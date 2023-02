Atletica, gli avversari di Marcell Jacobs nei 60 metri agli Europei 2023: Prescod davanti a tutti, Ceccarelli per la sorpresa (Di martedì 28 febbraio 2023) Marcell Jacobs ha rimediato due sconfitte consecutive sui 60 metri, perdendo al Meeting di Lievin contro il keniano Ferdinand Omanyala e poi ai Campionati Italiani Assoluti contro Samuele Ceccarelli. Il Campione Olimpico dei 100 metri non si presenta dunque con i favori del pronostico agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera, che andranno in scena a Istanbul (Turchia) dal 2 al 4 marzo. Il velocista lombardo ha comunque tutte le carte in regola per inventarsi una magia su una distanza di cui è Campione del Mondo e primatista continentale con il 6.41 corso lo scorso anno in occasione dell’apoteosi di Belgrado. Marcell Jacobs vanta il terzo accredito stagionale tra i partecipanti alla kermesse nella ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023)ha rimediato due sconfitte consecutive sui 60, perdendo al Meeting di Lievin contro il keniano Ferdinand Omanyala e poi ai Campionati Italiani Assoluti contro Samuele. Il Campione Olimpico dei 100non si presenta dunque con i favori del pronosticoIndoordileggera, che andranno in scena a Istanbul (Turchia) dal 2 al 4 marzo. Il velocista lombardo ha comunque tutte le carte in regola per inventarsi una magia su una distanza di cui è Campione del Mondo e primatista continentale con il 6.41 corso lo scorso anno in occasione dell’apoteosi di Belgrado.vanta il terzo accredito stagionale tra i partecipanti alla kermesse nella ...

