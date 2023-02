Atletica | Europei Indoor 2023 | gli orari degli italiani Tutte le gare degli azzurri minuto per minuto

Leggi su oasport

(Di martedì 28 febbraio 2023) L’Italia vuole essere grande protagonista aglidileggera, che andranno in scena a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo. Sarà la spedizione azzurra più numerosa di sempre per una rassegna continentale al coperto, con ben 49 portacolori (25 uomini, 24 donne) che cercheranno di mettersi in luce nella metropoli anatolica. A spiccare maggiormente è Marcell Jacobs. Il Campione Olimpico dei 100 metri cercherà di difendere il titolo conquistato due anni fa sui 60 metri, distanza di cui è Campione del Mondo e primatista europeo. Il velocista lombardo, reduce dalla doppia sconfitta tra Lievin e Ancona, inseguirà il grande colpaccio, affiancato da Samuele Ceccarelli, colui che lo ha battuto agli Assoluti e che vanta il terzo accredito stagionale nella specialità. Un altro nome di lusso è quello di ...