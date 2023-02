Atletica, Europei Indoor 2023: gli accrediti degli italiani. Sfilza di azzurri in top-5: spiccano Jacobs, Stecchi, Furlani (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Italia punta a essere grande protagonista agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera, che andranno in scena a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo. Molti azzurri, infatti, vantano un accredito stagionale tra i migliori cinque iscritti alla rassegna continentale e hanno tutte le carte in regola per puntare a una medaglia. L’uomo più atteso della vigilia è Marcell Jacobs: il Campione Olimpico dei 100 metri è terzo sui 60 con 6.55, il Campione del Mondo di specialità è preceduto dallo scatenato Samuele Ceccarelli che lo ha battuto ad Ancona con 6.54, mentre il leader è il britannico Reece Prescod (6.49). Stefano Sottile è terzo nel salto in alto con 2.27: si preannuncia una gara tiratissima, al momento la pole è dell’ucraino Andrii Protsenko (2.32) davanti al tedesco Tobias Potye ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Italia punta a essere grande protagonista aglidileggera, che andranno in scena a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo. Molti, infatti, vantano un accredito stagionale tra i migliori cinque iscritti alla rassegna continentale e hanno tutte le carte in regola per puntare a una medaglia. L’uomo più atteso della vigilia è Marcell: il Campione Olimpico dei 100 metri è terzo sui 60 con 6.55, il Campione del Mondo di specialità è preceduto dallo scatenato Samuele Ceccarelli che lo ha battuto ad Ancona con 6.54, mentre il leader è il britannico Reece Prescod (6.49). Stefano Sottile è terzo nel salto in alto con 2.27: si preannuncia una gara tiratissima, al momento la pole è dell’ucraino Andrii Protsenko (2.32) davanti al tedesco Tobias Potye ...

