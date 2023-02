Atalanta, che fine ha fatto Okoli? Tira aria di addio a fine stagione (Di martedì 28 febbraio 2023) Bergamo. Tredici presenze di cui nove da titolare in quindici partite fino a novembre, neanche un minuto in campo da gennaio in avanti. I rientri di Djimsiti e Palomino hanno spinto Caleb Okoli ai margini delle gerarchie dell’Atalanta, tanto che dalla ripresa nelle dieci uscite tra campionato e coppa il classe 2001 non ha disputato nemmeno un minuto. La difesa in effetti è stata forse l’unico reparto che in questo 2023 finora non ha avuto seri problemi di infortuni, se si esclude l’acciacco muscolare di Palomino che lo ha tenuto fermo per poco più di un paio di settimane. Con Toloi e Scalvini considerati di fatto imprescindibili, nel terzo slot si son alternati i due sopracitati e Demiral. Il prodotto del vivaio nerazzurro, così, non ha avuto spazio nemmeno per un cameo e non ha potuto far altro che restare a guardare. Una netta ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 febbraio 2023) Bergamo. Tredici presenze di cui nove da titolare in quindici partite fino a novembre, neanche un minuto in campo da gennaio in avanti. I rientri di Djimsiti e Palomino hanno spinto Calebai margini delle gerarchie dell’, tanto che dalla ripresa nelle dieci uscite tra campionato e coppa il classe 2001 non ha disputato nemmeno un minuto. La difesa in effetti è stata forse l’unico reparto che in questo 2023 finora non ha avuto seri problemi di infortuni, se si esclude l’acciacco muscolare di Palomino che lo ha tenuto fermo per poco più di un paio di settimane. Con Toloi e Scalvini considerati diimprescindibili, nel terzo slot si son alternati i due sopracitati e Demiral. Il prodotto del vivaio nerazzurro, così, non ha avuto spazio nemmeno per un cameo e non ha potuto far altro che restare a guardare. Una netta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Un 21enne che gioca con la sicurezza di un veterano. Malick #Thiaw ieri sera ha reso innocuo Hojlund. Il rientro… - ZZiliani : … dalla “carta Ronaldo” occultata e poi ritrovata agli accordi segreti siglati con alcuni “club amici” come… - OptaPaolo : 0 - L'Atalanta non ha effettuato nemmeno un tiro nel primo tempo: da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (200… - LucaDColella : RT @filoni_diletta: #Donadoni: 'È stata una partita che ha testimoniato la ripresa del #Milan. Mi aspettavo qualcosa in più da parte dell’A… - _RoadToIstanbul : @Il_vero_e_unico Ma no il centrocampo per quanto stiamo giocando con krunic sta andando bene , gli avversari non li… -