Assurdo Gasperini litiga con i tifosi e gli lancia un panino in faccia – VIDEO

(Di martedì 28 febbraio 2023) Gian Pierodurante una lite con alcuniè andato in escandescenza ed hato una chi lo stava contestando. Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha perso la partita contro il Milan e anche la pazienza. Domenica sera, al termine della partita,ha avuto un confronto spiacevole con alcunirossoneri mentre lasciava lo stadio in automobile. Secondo quanto riportato dai media, alcunidel Milan hanno affiancato l’auto dell’allenatore dell’Atalanta urlando insulti e sfottò. In particolare, uno di loro gli hato una frase poco gentile: “Non hai mai vinto un c…”.ha reagitondo loro ilche stava mangiando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : VIDEO – Gasperini assurdo: lancia un panino a un tifoso che lo insulta! - internewsit : VIDEO - Gasperini assurdo: lancia un panino a un tifoso che lo insulta! - - francescocasu : @IvanShkmkrs @RickyTrevisani Gasperini fa un bel lavoro da anni, Kvara sta facendo una stagione strepitosa e Spalle… -

... come pretende il calcio di. L'attaccante del Lecce non si fa intimorire, anzi: usa le ... un gol accecante e quasi, per potersi riprendere un po' di spazio, un po' di luce. Per essere ......gli uomini disaranno chiamati a giocare all'Olimpico, contro la Lazio, chiaramente senza Maehle. Maehle espulsione esagerata.- Alessandro Auz (@AleAuz86) February 4, 2023 A me pare...Ma se le squadre di Inzaghi esi affrontano in campo, fuori cercano complicatissimi incastri di mercato nelle ultime ore del compra - vendi. La faccenda è nota e riporta a Milan Skriniar, ...

VIDEO – Gasperini assurdo: lancia un panino a un tifoso che lo insulta! Inter-News.it

Dopo Milan-Atalanta Gasperini è stato aggredito verbalmente dai tifosi rossoneri in macchina, scaturendo una reazione Non c’è peggio di mettere in cattiva luce una persona provocandola al punto da sca ...