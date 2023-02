Assegno unico, ultimo giorno per aggiornare l’Isee: come cambiano gli importi a marzo (Di martedì 28 febbraio 2023) Tra il conguaglio e il pagamento degli arretrati previsti dalla legge di bilancio 2023, l’Assegno unico e universale a marzo sarà più ricco per molti beneficiari. Nel secondo caso, però, lo sarà solo per chi entro oggi avrà aggiornato il proprio Isee con la presentazione Dsu Leggi su corriere (Di martedì 28 febbraio 2023) Tra il conguaglio e il pagamento degli arretrati previsti dalla legge di bilancio 2023, l’e universale asarà più ricco per molti beneficiari. Nel secondo caso, però, lo sarà solo per chi entro oggi avrà aggiornato il proprio Isee con la presentazione Dsu

