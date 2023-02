Assegno Unico: da marzo cambia di nuovo | Date e cifre da sapere e chi sarà avvantaggiato (Di martedì 28 febbraio 2023) Ennesimo cambiamento su Assegno Unico e da marzo arriva la nuova variazione di importo. Vediamo per chi sale e per chi scende. L’Assegno Unico è un bell’aiuto per le famiglie ma da marzo cambiano importo e regole. Oggi tanti italiani non vogliono mettere al mondo dei figli perché nel paradigma economico neoliberista lo Stato non deve aiutare il singolo e ognuno deve cavarsela da sé. nuovo cambio per l’Assegno Unico – IlovetradingMa quando un cittadino non riesce a trovare neanche i soldi per arrivare a fine mese da solo, figuriamoci se può avere il coraggio di mettere al mondo una creatura che avrà poi bisogno di essere mantenuta almeno fino ai 18 anni. Questo è il drammatico spaccato del calo della ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 28 febbraio 2023) Ennesimomento sue daarriva la nuova variazione di importo. Vediamo per chi sale e per chi scende. L’è un bell’aiuto per le famiglie ma dano importo e regole. Oggi tanti italiani non vogliono mettere al mondo dei figli perché nel paradigma economico neoliberista lo Stato non deve aiutare il singolo e ognuno deve cavarsela da sé.cambio per l’– IlovetradingMa quando un cittadino non riesce a trovare neanche i soldi per arrivare a fine mese da solo, figuriamoci se può avere il coraggio di mettere al mondo una creatura che avrà poi bisogno di essere mantenuta almeno fino ai 18 anni. Questo è il drammatico spaccato del calo della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelaLoudova : @ultimora_pol Effettivamente, Piantedosi ha perso l'occasione di stare zitto. Dall'altra parte, io la soluzione, la… - paoloigna1 : RT @Restart_Rai: ?? L'assegno unico ha impattato molto, spendendo 6 mld anziché 28 del Rdc. @MaresaBellucci a #Restart - paoloigna1 : RT @Restart_Rai: ?? Il governo in questi mesi è intervenuto sulle bollette del gas, sull'assegno unico, sul cuneo fiscale e siglando accord… - bizcommunityit : Assegno unico, a marzo arrivano gli aumenti (ma non per tutti): importo minimo per chi non ha aggiornato l'Ise - bizcommunityit : Assegno unico, dalla rivalutazione ai conguagli. I nuovi importi in arrivo a marzo -