Assalto a Capitol Hill, identificato e arrestato anche l'«uomo panda» (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo lo «sciamano», è il turno del Sedition panda. Nelle scorse ore, l'Fbi ha arrestato un uomo che, travestito con un costume da panda, ha preso parte all'Assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. L'uomo, il cui vero nome – rivela la Bbc – è Jesse James Rumson, dovrà ora difendersi da una serie di capi d'accusa, tra cui quelli di condotta violenta e aggressione a pubblico ufficiale. L'identificazione di Rumson da parte degli agenti dell'Fbi è stata resa possibile da alcuni filmati di videosorveglianza vicino al Campidoglio, che hanno mostrato per la prima volta il volto dell'uomo pochi istanti prima che indossasse la maschera. Secondo l'Fbi, «l'uomo panda» è stato uno dei primi manifestanti a ...

