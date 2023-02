Ascolti tv lunedì 27 febbraio: Fiori sopra l’inferno, Grande Fratello Vip, Freedom (Di martedì 28 febbraio 2023) Ascolti tv lunedì 27 febbraio 2023: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 27 febbraio 2023? Su Rai 1 è andato in onda Fiori sopra l’inferno. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Freedom, oltre il confine. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv lunedì 27 febbraio 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv lunedì 27 febbraio 2023, prima serata I dati Auditel e lo ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023)tv272023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,272023? Su Rai 1 è andato in onda. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 ilVip. Su Italia 1, oltre il confine. Ma chi ha totalizzato i maggioritv272023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv272023, prima serata I dati Auditel e lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ascolti tv lunedì 27 febbraio 2023: Fiori sopra l’inferno, GF VIP, Stasera tutto è possibile, Freedom oltre il conf… - RdtRadioStation : Italian Cocktail, con Lory Lo vi aspetta dal lunedì al venerdì alle ore 09.15 e in replica alle 14.15 su RDT Radio… - CorriereCitta : #AscoltiTv Fiori sopra l'inferno e GF VIP, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di lunedì 27 febbraio 2023… - RdtRadioStation : Italian Cocktail, con Lory Lo vi aspetta dal lunedì al venerdì alle ore 09.15 e in replica alle 14.15 su RDT Radio… - CARAMELLA100639 : Ragà siete pesanti qui ..ogni volta che c era qualcosa sui nostri non c era mai nelle anticipazioni,nemmeno quando… -