Ascolti TV | Lunedì 27 febbraio 2023. Grande seguito per l'ultimo saluto a Costanzo con oltre 6,5 mln (35.5% Canale 5 – 19.7% Rai1). Fiori Sopra l'Inverno chiude in bellezza (24.8%), GF Vip 21.4%. Parte bene Vespa (23.6%)

Funerali di Maurizio Costanzo Nella serata di ieri, Lunedì 27 febbraio 2023, su Rai1 la terza e ultima puntata della fiction Fiori Sopra l'Inferno – I Casi di Teresa Battaglia ha appassionato 4.834.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.899.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.424.000 spettatori pari all'8.6% di share (presentazione di 11 minuti: 1.591.000 – 7.3%). Su Italia 1 Freedom – oltre il Confine ha intrattenuto 876.000 spettatori con il 4.9% (presentazione di 21 minuti: 840.000 – 3.8%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.021.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%.

