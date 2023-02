Ascolti tv, dati Auditel lunedì 27 febbraio: bene la fiction di Elena Sofia Ricci, tutti i nominati del Gf Vip (Di martedì 28 febbraio 2023) La7, L'uomo della pioggia : 610.000 spettatori (3,2%);. Nove, Little big Italy : 440.000 spettatori ... Rai 3, Tg Regione : 2.792.000 spettatori (14,5%);. Canale 5, Avanti il primo: 2.776.000 spettatori ... Leggi su notizie.virgilio (Di martedì 28 febbraio 2023) La7, L'uomo della pioggia : 610.000 spettatori (3,2%);. Nove, Little big Italy : 440.000 spettatori ... Rai 3, Tg Regione : 2.792.000 spettatori (14,5%);. Canale 5, Avanti il primo: 2.776.000 spettatori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? TV, dati Auditel 27 febbraio: Elena Sofia Ricci batte anche il Gf Vip I dati Auditel per i programmi di lunedì 27… - er_pasca : @Pirichello Cassano è solo un quaquaraquà. Niente di più, niente di meno. Altro che analisi, dati, fatti, cazzi e m… - 361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sera - robertorodi76 : RT @enrico_pennino: #Alvino vaneggia di ascolti in aumento per la #SerieATIM ma i dati parlano di -1.300.000 spettatori rispetto a 1 mese f… - IsaeChia : #GfVip 7, ecco gli ascolti della trentasettesima puntata Tutti i dati auditel della serata di lunedì 27 febbraio… -