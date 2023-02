ASCOLTI TV 27 FEBBRAIO 2023: FINALE CHOC PER FIORI SOPRA L’INFERNO, GFVIP, STEP, IL DEBUTTO DI 5 MINUTI, I FUNERALI DI COSTANZO TRA CANALE 5 E RAI1 (Di martedì 28 febbraio 2023) ASCOLTI TV 27 FEBBRAIO 2023 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque MINUTI + Soliti Ignoti – x + xFIORI SOPRA L’INFERNO – x (x + x)Storie di Sera + Viva Rai2! – x + x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – non in ondaFUNERALI Maurizio COSTANZO – xGrande Fratello Vip – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 28 febbraio 2023)TV 27· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque+ Soliti Ignoti – x + x– x (x + x)Storie di Sera + Viva Rai2! – x + x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – non in ondaMaurizio– xGrande Fratello Vip – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + ...

