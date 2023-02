Arsenal, Arteta: “Dobbiamo migliorare, la strada è ancora lunga” (Di martedì 28 febbraio 2023) Mikel Arteta e il suo Arsenal affrontano domani l’Everton nel recupero della settima giornata di Premier League e sarà la rivincita dello scorso 4 febbraio, quando i Gunners furono battuti di misura a Goodison Park. In caso di successo, l’Arsenal salirebbe a 60 punti dopo 25 partite. “Non significherebbe nulla – ha affermato Arteta –, perchè poi ci sono altre 13 gare da giocare e la strada è ancora lunga. Dobbiamo fare le cose meglio rispetto a qualche settimana fa e guadagnarci il diritto di vincere la partita”. Il tecnico spagnolo assicura poi che fra Saliba e Gabriel non ci sono problemi dopo l’acceso scambio di battute nella gara col Leicester: “È un matrimonio felice, adorano giocare insieme e sono molto esigenti l’uno nei confronti dell’altro, ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Mikele il suoaffrontano domani l’Everton nel recupero della settima giornata di Premier League e sarà la rivincita dello scorso 4 febbraio, quando i Gunners furono battuti di misura a Goodison Park. In caso di successo, l’salirebbe a 60 punti dopo 25 partite. “Non significherebbe nulla – ha affermato–, perchè poi ci sono altre 13 gare da giocare e lafare le cose meglio rispetto a qualche settimana fa e guadagnarci il diritto di vincere la partita”. Il tecnico spagnolo assicura poi che fra Saliba e Gabriel non ci sono problemi dopo l’acceso scambio di battute nella gara col Leicester: “È un matrimonio felice, adorano giocare insieme e sono molto esigenti l’uno nei confronti dell’altro, ...

