Arriva una pista di kart elettrici nello stadio del Tottenham (Di martedì 28 febbraio 2023) Tra i tanti bei propositi, di inclusione sociale, introduzione agli sport motoristici dei giovani studenti, della collaborazione siglata tra Formula 1 e la squadra di calcio inglese del Tottenham , c'... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 28 febbraio 2023) Tra i tanti bei propositi, di inclusione sociale, introduzione agli sport motoristici dei giovani studenti, della collaborazione siglata tra Formula 1 e la squadra di calcio inglese del, c'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : I dem si sono suicidati lasciando scegliere il segretario ai non iscritti. Addio alla vocazione riformista e alle a… - borghi_claudio : Dopo la milionesima volta che arriva qualcuno a lamentarsi per la fantomatica elezione di FARAONE a presidente dell… - nelloscavo : É Storia. @POTUS che arriva in #Ukraina il giorno prima del discorso di #Putin e passeggia con @ZelenskyyUa davanti… - valvolamitry : Ora dirò una cosa che probabilmente se arriva alla parte sbagliata di twitter mi farà saltare. Medici obiettori di… - lory6215 : @borghi_claudio E come ogni giorno che Dio manda in terra abbiamo avuto la sparata di Repubblica. Una PdC l'altra s… -