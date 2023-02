Arriva il nuovo divorzio, mai piu' 12 anni per una separazione (Di martedì 28 febbraio 2023) Anche per il nuovo divorzio voluto dalla riforma Cartabia si accorciano i tempi. Ci sara' un unico procedimento per separazione e divorzio. Entro 90 giorni il giudice istruttore dovra' fissare la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Anche per ilvoluto dalla riforma Cartabia si accorciano i tempi. Ci sara' un unico procedimento per. Entro 90 giorni il giudice istruttore dovra' fissare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciffatweet : Domani arriva il cellulare nuovo! ???? - Nintendari_it : RT @Plaffo: In fase di rilascio oggi Windows 11 Moment 2, arriva l'integrazione con il nuovo Bing basato su ChatGPT! - GiaPettinelli : Arriva il nuovo divorzio, mai più 12 anni per una separazione - Politica - ANSA - advgiornalista : Infermieri e OSS sempre più autonomo in Pronto Soccorso. Arriva il modello Modular Nursing. Una riorganizzazione de… - Plaffo : In fase di rilascio oggi Windows 11 Moment 2, arriva l'integrazione con il nuovo Bing basato su ChatGPT! -