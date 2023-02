Arriva il divieto di TikTok per i dipendenti pubblici di Usa e Canada (Di martedì 28 febbraio 2023) Martedì i governi di Canada e Stati Uniti hanno dato seguito ai divieti di utilizzo di TikTok sui dispositivi di dipendenti governativi. Washington ora concederà trenta giorni di tempo alle agenzie federali per controllare che i propri impiegati non abbiano l’applicazione installata su dispositivi di proprietà governativa. La Casa Bianca ha dichiarato che le agenzie dovranno identificare la presenza dell’applicazione, stabilire un processo interno per limitarne l’uso, eliminare le installazioni e revocare l’autorizzazione al loro uso, vietando al contempo il traffico Internet su installazioni informatiche appartenenti alle agenzie stesse. Intanto anche Ottawa ha deciso di seguire un percorso simile. Il Chief Information Officer governativo ha sostenuto che la piattaforma presenti un “inaccettabile livello di rischio per la privacy e la ... Leggi su formiche (Di martedì 28 febbraio 2023) Martedì i governi die Stati Uniti hanno dato seguito ai divieti di utilizzo disui dispositivi digovernativi. Washington ora concederà trenta giorni di tempo alle agenzie federali per controllare che i propri impiegati non abbiano l’applicazione installata su dispositivi di proprietà governativa. La Casa Bianca ha dichiarato che le agenzie dovranno identificare la presenza dell’applicazione, stabilire un processo interno per limitarne l’uso, eliminare le installazioni e revocare l’autorizzazione al loro uso, vietando al contempo il traffico Internet su installazioni informatiche appartenenti alle agenzie stesse. Intanto anche Ottawa ha deciso di seguire un percorso simile. Il Chief Information Officer governativo ha sostenuto che la piattaforma presenti un “inaccettabile livello di rischio per la privacy e la ...

