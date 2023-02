Arnold Schwarzenegger come Sylvester Stallone | anche la star di Terminator protagonista della sua prima serie tv | Fubar

(Di martedì 28 febbraio 2023)si butta nel mondo delletv. Ladiè ildi, produzione televisiva Netflix in uscita a maggio. Dal creatore Nick Santora (Reacher, Prison Break), la trama ruota intorno a un agenteCIA sull’orlo del pensionamento che scopre un segreto di famiglia. Costretto a tornare sul campo per un ultimo lavoro,scopre chesua figlia è un agente segreto (l’uno all’insaputa dell’altra). Latv affronta le dinamiche familiari in un contesto globale di spie, azione e umorismo. Nel cast, accanto adMonica Barbaro (nel ruolo di sua figlia), Milan ...

"Sono tornato, baby". Nel teaser trailer di FUBAR , la nuova serie action - comedy Netflix in uscita il 25 maggio,fuma un sigaro, nel buio illuminato dalle fiamme cammina e guida una moto a tutta velocità, poi ricarica la pistola e si apposta per sparare, e infine riceve un colpo nei ...Nel teaser trailer di FUBAR , la nuova serie action - comedy Netflix in uscita il 25 maggio ,fuma un sigaro, nel buio illuminato dalle fiamme cammina e guida una moto a tutta ...Freeze, dopo l'ingaggio di, ha subito degli importanti cambiamenti La scena presumibilmente vede "il Flash di Ezra Miller che si avvicina a Bruce Wayne, di spalle. Quando costui ...

Arnold Schwarzenegger è tornato! Ecco a voi il trailer di Fubar, la sua prima serie tv Best Movie

Arriva su Netflix Fubar, la prima serie tv con Arnold Schwarzenegger. Trama, info e data di uscita della serie con l'ex Terminator.