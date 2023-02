Arca Fondi e Bper Banca piantumano 750 alberi per realizzare un’area verde urbana (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Arca Fondi Sgr e Bper Banca hanno completato oggi, a Bergamo, la piantumazione di 750 alberi che contribuiranno a riqualificare un’area all’interno del Parco Agricolo Ecologico Madonna dei Campi. L’operazione permetterà di aumentare la copertura arborea di un tratto della pista ciclabile che si sviluppa all’interno del Parco. Obiettivo dell’iniziativa, si legge in una nota, è la realizzazione di un’area verde urbana che diventi fruibile nel tempo e che contribuisca a mitigare sia l’inquinamento atmosferico, causato dalla prossimità di strade fortemente trafficate, che il fenomeno delle isole di calore. Gli alberi piantati appartengono per la maggior parte alla tipologia degli arbusti, che consentono alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) –Sgr ehanno completato oggi, a Bergamo, la piantumazione di 750che contribuiranno a riqualificareall’interno del Parco Agricolo Ecologico Madonna dei Campi. L’operazione permetterà di aumentare la copertura arborea di un tratto della pista ciclabile che si sviluppa all’interno del Parco. Obiettivo dell’iniziativa, si legge in una nota, è la realizzazione diche diventi fruibile nel tempo e che contribuisca a mitigare sia l’inquinamento atmosferico, causato dalla prossimità di strade fortemente trafficate, che il fenomeno delle isole di calore. Glipiantati appartengono per la maggior parte alla tipologia degli arbusti, che consentono alla ...

