Apple sta per dire addio a Qualcomm. Nel 2024 si farà i modem 5G in casa (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo ha detto l'amministratore delegato di Qualcomm. Apple è quasi pronta a sfruttare il know-how ottenuto con l'acquisizione del settore modem di Intel, ma non è detto che nel 2024 riuscirà a coprire tutta la sua stessa domanda....

