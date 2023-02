(Di martedì 28 febbraio 2023) Tutto nascea protesta didel 2019 sulle tariffe dell’App Store e sull’impossibilità di pubblicizzare in iOS metodi alternativi di abbonamento. L’ha stabilito in via preliminare cheaveva ragione sugli impedimenti comunicativi....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : L'Unione Europea accoglie alcuni dei rilievi di Spotify: Apple avrebbe utilizzato pratiche sleali nei confronti di… - HDblog : Apple ancora nel mirino UE per musica in streaming: rischia una maxi multa - gigibeltrame : Apple ancora nel mirino UE per musica in streaming: rischia una maxi multa #digilosofia - melanews : L’Unione Europea indica la possibile violazione della legge antitrust per #applemusic. Apple rischia una multa da 3… - macitynet : Apple viola antitrust UE nel caso Spotify, rischia mega multa -

L'indagine antitrust proseguirà (non è stata comunicata una scadenza) e, in caso di conferma della violazione,una sanzione fino al 10% delle entrate globali annuali (in base al ...MULTA FINO AL 10% DEL FATTURATO Toccherà ora adprovare a difendersi da queste accuse. In caso di condanna, l'aziendauna multa fino al 10 per cento del suo fatturato globale annuo , ...Questo particolare caso antitrust è stato il risultato della denuncia presentata da Spotify contronel 2019 , in cui ha accusato il gigante tecnologico di avere posto in essere pratiche ...

Apple rischia 39 miliardi di multa dall'Europa per concorrenza sleale nei confronti di Spotify DDay.it

La Commissione europea ha considerato scorretto solo il divieto di comunicare agli utenti che possono sottoscrivere l'abbonamento sul sito di Spotify.La Commissione Europea ha inviato ad Apple una comunicazione degli addebiti aggiornata in merito alle pratiche messe in atto per i servizi di streaming musicale, segmento di mercato in cui è stata acc ...