(Di martedì 28 febbraio 2023) Inaugurazione amara dell’giudiziario della Corte dei conti del. Con una rene da incubo che ha messo in fila undidei fondi pubblici. Puntando i riflettori su una diffusa propensione al mancato rispetto delle regole. Il risultato è un lungo elenco di società fittizie, affidamenti incauti enegli enti regionali è quanto denunciato nelle 40 pagine del documento vergato dai magistrati di viale Mazzini. Rene choc della Corte dei Conti del. In unilleciti e danni erariali per centinaia di milioni Dallo scandalo delle mascherine Covid della Regione, con un derariale di oltre 11 milioni di euro, alla gestione degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pietrogranero : Appalti fraudolenti. Un anno nero per il Lazio -

... mentre emergono ogni dove sistemicostruiti ad arte creando falsi crediti d'imposta ...fondamentale l'attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità negli...... perché non prevedere un intervento anche in ambito penale, ovviamente per comportamenti non, pare un reale controsenso in relazione agli obiettivi della tregua". Codice deglie ...Dopo oltre 20 anni di operatività, l'obbligo SOA neglipubblici non ha dimostrato il ... congruità, controlli, ecc.) in grado di rimediare alle condotte. È tempo", scrivono le ...

Appalti fraudolenti e corruzione. Un anno di malversazioni nel Lazio LA NOTIZIA

"Ha messo in piedi un giro fraudolento" L'atto d'accusa elenca i casi di sette ... I soldi per pagare i salari e le tasse non gli mancavano, ma ha preferito aggiudicarsi appalti prestigiosi attraverso ...