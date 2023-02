“Apollo Infant Sight” | l’App oculista che diagnostica i disturbi nei bimbi piccoli

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 febbraio 2023) Sviluppata e testata con successo una app basata sull’intelligenza artificiale –(AIS) – che aiuta medici e genitori are precocementedella vista inanche sotto i 2 anni, distinguendo con precisione tra 16 diversioftalmici solo attraverso lo studio dello sguardo del bambino. Riportato su Nature Medicine, lo studio si deve a ricercatori cinesi dell‘Università Sun Yat-sen. Gli esperti hanno registrato i video di 3.652 bambini cinesi di età non superiore ai 48 mesi per sviluppare la app. Hanno convalidato questo sistema due volte in ambito clinico e anche a casa come fai da te. AIS ha catturato i fotogrammi dei bambini che guardavano video simili a cartoni animati per identificare i problemi ...