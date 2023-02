Antonio Tiberi: il campione di ciclismo che spara al gatto del ministro a San Marino (Di martedì 28 febbraio 2023) Antonio Tiberi, 21 anni, atleta professionista, ha vinto la medaglia di bronzo agli europei 2018 e l’oro nella crono juniores ai mondiali 2019. Tiberi è italiano ma risiede a San Marino dal 2022, Perché c’è un regime di tassazione agevolata dalla legge sulle residenze atipiche. Ma Tiberi è finito nei guai nel Titano. Perché ha sparato e ucciso un gatto. Secondo la ricostruzione della Gendarmeria, oggi citata dal Corriere della Sera, «posizionandosi con la carabina ad aria compressa del tipo Hatsan BT65 SB Elite in prossimità della finestra dell’appartamento in cui risiede a San Marino… l’imputato esplodeva colpi in direzione via Istriani, colpendo intenzionalmente al cranio un gatto che ivi transitava…». L’accaduto ha portato a ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023), 21 anni, atleta professionista, ha vinto la medaglia di bronzo agli europei 2018 e l’oro nella crono juniores ai mondiali 2019.è italiano ma risiede a Sandal 2022, Perché c’è un regime di tassazione agevolata dalla legge sulle residenze atipiche. Maè finito nei guai nel Titano. Perché hato e ucciso un. Secondo la ricostruzione della Gendarmeria, oggi citata dal Corriere della Sera, «posizionandosi con la carabina ad aria compressa del tipo Hatsan BT65 SB Elite in prossimità della finestra dell’appartamento in cui risiede a San… l’imputato esplodeva colpi in direzione via Istriani, colpendo intenzionalmente al cranio unche ivi transitava…». L’accaduto ha portato a ...

