Antonino Spinalbese svela di un bacio con Ginevra mai ripreso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Susy56069011 : RT @francescafrafil: Questo puro godimento offerto da Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro #gintonic #gfvip #donnalisi #marea #fiorde ht… - Novella_2000 : Antonino svela a sorpresa: 'Io e Ginevra ci eravamo già baciati', ma non è stato mai ripreso dalle telecamere… - Benedet44152265 : RT @francescafrafil: Questo puro godimento offerto da Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro #gintonic #gfvip #donnalisi #marea #fiorde ht… - claclio : RT @francescafrafil: Questo puro godimento offerto da Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro #gintonic #gfvip #donnalisi #marea #fiorde ht… - mariatinagreco5 : Antonino Spinalbese ma che bello che è, proprio un cuore di panna. #GfVip -

I due hanno sempre avuto scontri all'ultima frecciatina , soprattutto in merito all'amicizia dell'ex schermitrice con. L'hairstylist è uscito dal GF Vip la scorsa settimana e da ...Il rapporto tra Donnamaria e Antonella 'Donnnamaria e Antonella non si amano', ha dettoa Signorini. E la gieffina gli dà ragione: 'È vero, non mi ama'. Una bomba che ha infuocato ...

Ginevra Lamborghini assente nello studio del GFVip, Antonino: Dopo il bacio non ci siamo più visti Fanpage.it

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini insieme dopo il GF Vip Cosmopolitan

Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e la dichiarazione di Antonino Spinalbese - Mediaset Infinity Grande Fratello

L'evoluzione dei #Donnalisi dopo l'eliminazione di Antonino Spinalbese - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

La storia tra Antonino e Ginevra continua tra colpi di scena e…dolci effusioni! Non appena i due ragazzi si sono rivisti, infatti, si sono scambiati un bacio appassionato. Alfonso mostra la clip dei # ...In prima serata su Canale 5 trentasettesimo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show condotto da Alfonso Signorini. Ad aiutarlo in studio a commentare le vicende dei Vipponi le opinioni ...