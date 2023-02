Antonino Spinalbese dopo il bacio con Ginevra Lamborghini rivela inediti retroscena (Di martedì 28 febbraio 2023) Antonino Spinalbese dopo il bacio con Ginevra Lamborghini nella scorsa puntata rivela inediti retroscena: ecco le sue parole Antonino Spinalbese ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia lo scorso 19 settembre. La sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip si è conclusa ufficialmente nella scorsa puntata andata in onda giovedì 23 febbraio. Subito dopo l’eliminazione, Antonino ha raggiunto lo studio del Grande Fratello Vip dove ha ritrovato Ginevra Lamborghini. I due gieffini durante la loro avventura nel noto reality show sono riusciti fin da subito ad instaurare un buon legame. Leggi anche –> “Mi fa tutto ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 febbraio 2023)ilconnella scorsa puntata: ecco le sue paroleha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia lo scorso 19 settembre. La sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip si è conclusa ufficialmente nella scorsa puntata andata in onda giovedì 23 febbraio. Subitol’eliminazione,ha raggiunto lo studio del Grande Fratello Vip dove ha ritrovato. I due gieffini durante la loro avventura nel noto reality show sono riusciti fin da subito ad instaurare un buon legame. Leggi anche –> “Mi fa tutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Antonino Spinalbese svela di un bacio con Ginevra mai ripreso #Spinalbese #Antonino #svela #un #di ??????? - 94Mchia : RT @_a_l_eee: Comunque è sempre giusto ribadire una cosa importantissima: Alfonso NON riuscirà mai a fregare Antonino Spinalbese. Il capo… - 361_magazine : - _a_l_eee : Comunque è sempre giusto ribadire una cosa importantissima: Alfonso NON riuscirà mai a fregare Antonino Spinalbese… - EyeThereal : 0riana voleva che i non facenti parte della sua setta non partecipassero al gioco,tanto da aver chiamato disonest e… -