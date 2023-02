Antonello: “Se Milan via da San Siro, andremo via anche noi. Qualche settimana e avremo le certezze necessarie” (Di martedì 28 febbraio 2023) Alessandro Antonello sulla questione stadio Al termine dell’incontro tenutosi questa mattina a Palazzo Marino con il Sindaco di Milano Beppe Sala e il Milan, l’amministratore delegato coorporate dell’Inter, Alessandro Antonello, ha fatto il punto sul tema nuovo stadio, illustrando la posizione del club nerazzurro. Queste le sue parole. “Oggi è stato un incontro ufficiale con il Comune e il Milan. C’è stato un clima cordiale in sede istituzionale. L’opzione principale rimane la zona San Siro insieme al Milan che però oggi ha comunicato che c’è un interesse formale sull’area della Maura. Richiederà Qualche settimana d’analisi da parte del Milan per poi rivedersi e capire se effettivamente quell’area sarà oggetto ... Leggi su intermagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Alessandrosulla questione stadio Al termine dell’incontro tenutosi questa mattina a Palazzo Marino con il Sindaco dio Beppe Sala e il, l’amministratore delegato coorporate dell’Inter, Alessandro, ha fatto il punto sul tema nuovo stadio, illustrando la posizione del club nerazzurro. Queste le sue parole. “Oggi è stato un incontro ufficiale con il Comune e il. C’è stato un clima cordiale in sede istituzionale. L’opzione principale rimane la zona Saninsieme alche però oggi ha comunicato che c’è un interesse formale sull’area della Maura. Richiederàd’analisi da parte delper poi rivedersi e capire se effettivamente quell’area sarà oggetto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Antonello: 'Restare a San Siro assolutamente NON è un'opzione per l'Inter. Se il Milan dovesse andare a La Maura,… - marifcinter : #Inter, #Antonello: 'L'opzione principale resta San Siro insieme al Milan. Ma oggi ufficialmente il Milan ha comuni… - marifcinter : #Antonello: 'Quale sarà il futuro di San Siro se dovessero andare via sia l'Inter che il Milan? Ah su questo deve r… - AndreonNiccolo : @FeliceRaimondo ok ho capito ma Antonello aveva detto che il progetto principale era lo stadio in comune poi il Mil… - massiv97 : RT @GuarroPas: Dalle parole di Antonello si evince che il #Milan lavora per costruirsi lo stadio nel comune di #Milano mentre l’#Inter no p… -