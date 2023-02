Antonello: «San Siro con il Milan oppure opzione alternativa, Inter sempre coerente!» (Di martedì 28 febbraio 2023) Antonello questa mattina ha incontrato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala insieme a parte della dirigenza del Milan per parlare del tema stadio. L’Amministratore Delegato Corporate dell’Inter si è detto sorpreso della scelta del club rossonero di aver trovato in autonomia l’area del nuovo impianto dopo il lavoro svolto negli ultimi anni, ma di aver comunque individuato una nuova area. ALTRA IDEA – Antonello dopo l’incontro ha annunciato la volontà del Milan di voler trovare una soluzione indipendente dall’Inter: «È stato un incontro formale con il Comune e il Milan, in un clima cordiale come è doveroso in sede istituzionale. L’opzione principale rimane lo stadio di San Siro con il Milan, ma il ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023)questa mattina ha incontrato il Sindaco dio Giuseppe Sala insieme a parte della dirigenza delper parlare del tema stadio. L’Amministratore Delegato Corporate dell’si è detto sorpreso della scelta del club rossonero di aver trovato in autonomia l’area del nuovo impianto dopo il lavoro svolto negli ultimi anni, ma di aver comunque individuato una nuova area. ALTRA IDEA –dopo l’incontro ha annunciato la volontà deldi voler trovare una soluzione indipendente dall’: «È stato un incontro formale con il Comune e il, in un clima cordiale come è doveroso in sede istituzionale. L’principale rimane lo stadio di Sancon il, ma il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Antonello: 'Restare a San Siro assolutamente NON è un'opzione per l'Inter. Se il Milan dovesse andare a La Maura,… - marifcinter : #Inter, #Antonello: 'L'opzione principale resta San Siro insieme al Milan. Ma oggi ufficialmente il Milan ha comuni… - marifcinter : #Antonello: 'Quale sarà il futuro di San Siro se dovessero andare via sia l'Inter che il Milan? Ah su questo deve r… - napolista : #Inter, #Antonello sul nuovo stadio: «Il #Milan ha ufficializzato l’interesse per l’area La Maura» L’ad del club n… - MentalitNeroaz1 : RT @marifcinter: #Antonello: 'Quale sarà il futuro di San Siro se dovessero andare via sia l'Inter che il Milan? Ah su questo deve risponde… -