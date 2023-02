Antonello: «Milan a La Maura? Inter ha piano B fuori Milano» (Di martedì 28 febbraio 2023) “È stato un incontro formale con il Comune e il Milan, in un clima cordiale come è doveroso in sede istituzionale. L’opzione principale rimane lo stadio di San Siro con il Milan, ma il Milan oggi ha comunicato ufficialmente che c’è un Interesse formale sull’area dell’ippodromo La Maura. Questo richiederà alcune settimane di analisi da L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 febbraio 2023) “È stato un incontro formale con il Comune e il, in un clima cordiale come è doveroso in sede istituzionale. L’opzione principale rimane lo stadio di San Siro con il, ma iloggi ha comunicato ufficialmente che c’è unesse formale sull’area dell’ippodromo La. Questo richiederà alcune settimane di analisi da L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

