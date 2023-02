“Antonella innamorata pazza di Antonino!”, Giulia Salemi lancia il catfight dietro le quinte: fan dei Donnalisi interviene (Di martedì 28 febbraio 2023) La puntata di ieri del GF Vip ha visto la presenza in studio di parte di un calorosissimo fandom, quello dei Donnalisi. Durante la serata, per nulla semplice per Antonella, le fan posizionate proprio alle spalle di Giulia Salemi, si sono date da fare per supportare la loro beniamina. Giulia Salemi lancia il catfight tra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 febbraio 2023) La puntata di ieri del GF Vip ha visto la presenza in studio di parte di un calorosissimo fandom, quello dei. Durante la serata, per nulla semplice per, le fan posizionate proprio alle spalle di, si sono date da fare per supportare la loro beniamina.iltra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... denipelle86 : RT @MariaCarmelaRu1: Leriana che è innamorata di Antonella e dice che la Murgia non entrerà a casa loro EDOARDO ECCO QUA. #donnalisi - Antonel45sck : RT @maximilian_tres: @GrandeFratello alla domanda di Alfonso a Antonella sei ancora innamorata di Edoardo.Anto risponde:'Si'ma non lo vogli… - alexandrax____ : RT @MariaCarmelaRu1: Leriana che è innamorata di Antonella e dice che la Murgia non entrerà a casa loro EDOARDO ECCO QUA. #donnalisi - Gina35415084 : RT @MariaCarmelaRu1: Leriana che è innamorata di Antonella e dice che la Murgia non entrerà a casa loro EDOARDO ECCO QUA. #donnalisi - latinistigf : RT @MariaCarmelaRu1: Leriana che è innamorata di Antonella e dice che la Murgia non entrerà a casa loro EDOARDO ECCO QUA. #donnalisi -