Antonella Fiordelisi rivela cosa le ha detto Donnamaria su Micol (Di martedì 28 febbraio 2023) Antonella Fiordelisi ha rivelato a Daniele che cosa le avrebbe detto Edoardo Donnamaria su Micol Incorvaia L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 28 febbraio 2023)hato a Daniele chele avrebbeEdoardosuIncorvaia L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : L'attesissimo face-to-face tra Giulia Salemi e Antonella Fiordelisi! ???? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire i… - angelmel80 : prima lui dice un mese fa già sentiva che non provava più sentimenti di prima ora dice se ci amiamo davvero questo… - EremitaStefano : @daniela_della @GrandeFratello @MedInfinityIT antonella fiordelisi la figlia di tutti 24 h 24 al grande fratellovip… - vonveda2019 : RT @annapettinelli: Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi #gfivip - Camilla64658765 : @bougiefemmenoir Ma perché il grande fratello non salva quelli con le percentuali alte prima ? Così credono che Ant… -