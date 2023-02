Antonella Fiordelisi, la rivelazione choc in diretta: “Edoardo ha toccato le te*te a Nicole” (Di martedì 28 febbraio 2023) Ieri sera, durante la 37esima puntata del “Grande Fratello Vip”, è stato finalmente risolto il cosiddetto “van-gate”. Durante la diretta, Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 28 febbraio 2023) Ieri sera, durante la 37esima puntata del “Grande Fratello Vip”, è stato finalmente risolto il cosiddetto “van-gate”. Durante la, Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : L'attesissimo face-to-face tra Giulia Salemi e Antonella Fiordelisi! ???? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire i… - iettina : RT @Alice1239874: Antonella dopo settimane in cui Edoardo la trattava con indifferenza e dopo aver scoperto una gravissima mancanza di ris… - segunruano : RT @alberto_noia: È diventata la migliore amica di Antonella, ha distrutto Onestini, ha vinto più di 12 nomination, alla cattiveria ha semp… - amalasempre__ : RT @Alice1239874: Antonella dopo settimane in cui Edoardo la trattava con indifferenza e dopo aver scoperto una gravissima mancanza di ris… - Loredanataberl1 : RT @Alice1239874: Antonella dopo settimane in cui Edoardo la trattava con indifferenza e dopo aver scoperto una gravissima mancanza di ris… -