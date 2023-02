Antonella Fiordelisi attacca Micol Incorvaia: “Cose oscene” (Di martedì 28 febbraio 2023) Antonella Fiordelisi è stata la vera protagonista della puntata del Grande Fratello Vip 7 di ieri sera. Dopo i furiosi contrasti avuti con Edoardo Donnamaria, non ha potuto fare a meno di scagliarsi contro Micol Incorvaia. Le due ragazze sono sempre state in disaccordo, adesso, però, la situazione sembra aver raggiunto il limite. Subito dopo la fine della diretta con Alfonso Signorini, l’ex schermitrice ha deciso di esporre il suo punto di vista a Daniele Dal Moro. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, Antonella Fiordelisi su tutte le furie: lo sfogo contro Micol Incorvaia Antonella Fiordelisi sta affrontando un momento molto difficile. La ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 febbraio 2023)è stata la vera protagonista della puntata del Grande Fratello Vip 7 di ieri sera. Dopo i furiosi contrasti avuti con Edoardo Donnamaria, non ha potuto fare a meno di scagliarsi contro. Le due ragazze sono sempre state in disaccordo, adesso, però, la situazione sembra aver raggiunto il limite. Subito dopo la fine della diretta con Alfonso Signorini, l’ex schermitrice ha deciso di esporre il suo punto di vista a Daniele Dal Moro. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,su tutte le furie: lo sfogo controsta affrontando un momento molto difficile. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : L'attesissimo face-to-face tra Giulia Salemi e Antonella Fiordelisi! ???? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire i… - EremitaStefano : @prelemistar @GrandeFratello EDOARDO INCANTAVA E BENEDETTA GARGARI EDOARDO INCANTAVA E ANTONELLA FIORDELISI PURE CO… - marypersempre29 : RT @Capricorn6A: Chissà perché dopo la puntata di ieri sera sono al televoto CASUALMENTE, Nikita, Antonella e Sarah. #GFvip #Fiordelisi #ni… - EremitaStefano : @scugnizzo1970 @GrandeFratello edoardo incantava e benedetta gargari di SKARM NON SONO ANTONELLA FIORDELISI E EDOA… - Pao00048690 : RT @Alessan2652747: Antonella Fiordelisi, nonostante abbia mille motivi per mandarlo a cacare fregandosene come lui se n’è fregato del suo… -