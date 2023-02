Antonella ed Edoardo, c’è ancora speranza: “Se superiamo questi cinque mesi ci sposiamo” (Di martedì 28 febbraio 2023) Antonella ed Edoardo ribattezzati dal web Donnacrisi perché sono stati più i giorni passati a litigare che a fare altro, ieri sera hanno definitivamente chiuso. Eppure, al termine della puntata, c’è stato un colpo di scena. Donnamaria, dopo aver detto che la storia d’amore con Fiordelisi era finita da oltre un mese e che lei per cinque mesi l’ha solo fatto soffrire, è tornato sui suoi passi ed è andato a chiederle scusa, supplicandola di tornare con lui e di perdonarlo. “Non è vero che penso che il nostro rapporto sia finito mesi fa, non è vero, ho detto una stupidaggine“. Antonella, in lacrime, ha accusato il vippone di averla fatta soffrire sottolineandogli come fuori sia vista anche da sua mamma che ha problemi di cuore e che per questo non vuole farla agitare (!). “Secondo te se mi ... Leggi su biccy (Di martedì 28 febbraio 2023)edribattezzati dal web Donnacrisi perché sono stati più i giorni passati a litigare che a fare altro, ieri sera hanno definitivamente chiuso. Eppure, al termine della puntata, c’è stato un colpo di scena. Donnamaria, dopo aver detto che la storia d’amore con Fiordelisi era finita da oltre un mese e che lei perl’ha solo fatto soffrire, è tornato sui suoi passi ed è andato a chiederle scusa, supplicandola di tornare con lui e di perdonarlo. “Non è vero che penso che il nostro rapporto sia finitofa, non è vero, ho detto una stupidaggine“., in lacrime, ha accusato il vippone di averla fatta soffrire sottolineandogli come fuori sia vista anche da sua mamma che ha problemi di cuore e che per questo non vuole farla agitare (!). “Secondo te se mi ...

