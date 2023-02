“Antonella è innamorata di Antonino” botta e risposta social: c’è lo zampino di Giulia Salemi (Di martedì 28 febbraio 2023) Secondo una fan del Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi sarebbe innamorata di Antonino Spinalbese e si accontenterebbe di stare con Donnamaria Puntata complicata per Antonella Fiordelisi che ieri sera è stata messa a dura prova con le clip che mostravano Edoardo Donnamaria scambiare effusioni con Nicole Murgia. La Fiordelisi è scoppiata a piangere davanti alle immagine che le sono state mostrate in puntata. Dalla sua parte le fan dei Donnalisi che erano presenti in studio, ma ad intervenire anche un’altra persona hater di Antonella. La ragazza si chiama Carmela ed è un’attrice di teatro: “Io mi chiamo Carmela e sono di Benevento. Antonella io sono un’attrice di teatro e voglio dirti che stai recitando amore si vede benissimo. La tua è una recita e sono molto sicura. Ti prego ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Secondo una fan del Grande Fratello VipFiordelisi sarebbediSpinalbese e si accontenterebbe di stare con Donnamaria Puntata complicata perFiordelisi che ieri sera è stata messa a dura prova con le clip che mostravano Edoardo Donnamaria scambiare effusioni con Nicole Murgia. La Fiordelisi è scoppiata a piangere davanti alle immagine che le sono state mostrate in puntata. Dalla sua parte le fan dei Donnalisi che erano presenti in studio, ma ad intervenire anche un’altra persona hater di. La ragazza si chiama Carmela ed è un’attrice di teatro: “Io mi chiamo Carmela e sono di Benevento.io sono un’attrice di teatro e voglio dirti che stai recitando amore si vede benissimo. La tua è una recita e sono molto sicura. Ti prego ...

