Anna Tatangelo ritrova l’amore | ecco chi è il nuovo fidanzato

(Di martedì 28 febbraio 2023)ha deciso di rendere pubblica la sua nuova storia d’amore postando alcune foto id coppia du Instagram. Ma chi è ildella cantante? Si tratta di Mattia Narducci, modello di 28 anni. Ha gli occhi azzurri e il suo profilo social conta più di 100 mila follower. Gli scatti mostrano collaborazioni con Guess, Dolce e Gabbana, Giorgio Armani e altri grandi brand italiani. Le foto apparse tra le stories di, mostrano prima una rosa rossa stretta tra le loro mani, e due primi piani in cui si vede chiaramente una certa complicità e passione. La cantante sembra essere tornata a sorridere, stretta fra le braccia di Narducci, 10 anni più piccolo di lei, dopo la fine della relazione con Livio Cori, ad aprile 2022.

Come si sono incontrati Anna Tatangelo e Mattia Narducci è ancora un segreto. Di certo è che lei era single da quasi un anno, quando la sua relazione con il rapper e attore Livio Cori si era ...

