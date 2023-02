Anguissa ceduto come saldo dal Fulham | a Napoli è diventato una stella

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarekNapoli : RT @tuttonapoli: Cds - Fulham aveva ceduto Anguissa al Napoli come un saldo: che affare, le cifre - 1926pe : RT @tuttonapoli: Cds - Fulham aveva ceduto Anguissa al Napoli come un saldo: che affare, le cifre - tuttonapoli : Cds - Fulham aveva ceduto Anguissa al Napoli come un saldo: che affare, le cifre -

...è arrivato in prestito oneroso per 500mila euro, con diritto di riscatto dopo un anno a 15 milioni. "Vienedal Fulham come un saldo e trasformato dal Napoli in una stella. Quale e ...Il fatto che adesso abbiamo trovato già da qualche anno Osimhen e gli abbiamo affiancato Kvaratskhelia, Kim,e tanti di quei calciatori, secondo me è venuto fuori un Napoli che può dire la ...

CdS su Anguissa: “Ceduto come un saldo e trasformato dal Napoli in una stella” MondoNapoli

Cds - Fulham aveva ceduto Anguissa al Napoli come un saldo: che affare, le cifre Tutto Napoli

Come ha fatto il calcio a non accorgersi di Anguissa prima del ... IlNapolista

Gazzetta – Si va verso la tutela del patrimonio Kvara: il Napoli gli proporrà 2,5 milioni annui in estate MondoNapoli

Napoli, De Laurentiis: 'Osimhen e Kvara Certe offerte sono ... Calciomercato.com

Il Corriere dello Sport ha elogiato Andrè-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, e il suo acquisto da parte degli azzurri: "André Frank Zambo Anguissa arriva in prestito oneroso (500 mila, c ...Il Corriere dello Sport ricostruisce la carriera di Anguissa e si fa una domanda: come ha fatto il calcio a non accorgersi di lui