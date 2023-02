Andrea Agnelli presenta un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro l’inibizione di 24 mesi

(Di martedì 28 febbraio 2023) Non solo ildella Juventus. Anche l’ex presidente del club,, hato unaldila Figc e la Procura federale per impugnare la decisione della Corte d’Appello Figc che sancìdi 24decisa il 20 gennaio scorso per la vicenda delle plusvalenze nell’ambito delle irregolarità riscontrate quandoera presidente del club bianconero.Face.

In quella data il club bianconero e gli altri 12 indagati per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio, tra cui l'ex presidente, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici ...È chiaro che questa storia, questa intervista che ha rilasciato... Farebbe meglio a starsene zitto , visto che non recita un mea culpa, ma...", le parole di Boniek, poi interrotto dal ...Il 27 marzo, infatti, il club bianconero e gli altri 12 indagati per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio, tra cui l'ex presidente, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Fabio ...

La recente intervista concessa da Andrea Agnelli al De Telegraaf ha lasciato il segno. L'attacco al " monopolio insano della Uefa " sferrato con il nuovo format della Superlega, più inclusivo e merito ...L'inchiesta in casa Juventus è giunta ad un punto di svolta: il club ha presentato ricorso e ora è tutto in mano alla Procura ...